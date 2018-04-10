Suriyelilerin İlk Halk Ayaklanmasını Anlatan Filmin Galası Çobanbey'de Yapıldı

TRT'nin ortak yapımcı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığının da destek verdiği "Kardeşim İçin Der'a" filminin yapımcı ve oyuncularının katılımı ile Suriye'nin Çobanbey kasabasında yapıldı.

Suriye'nin Dara kentinde Suriye'de başlayan olayların ülke geneline yansımasının konu alındığı Suriye'de yaşanan gerçek hikayelerin senaryolaştırıldığı filmin ekibi, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'nin Çobanbey kasabasına geçerek, AFAD Lojistik Merkezi'nde filmin galası yapıldı.

Kardeşim İçin Der'a filminin yönetmeni Murat Onbul, gala öncesi yaptığı konuşmada, film için çok fazla zamanın olmadığı bir dönemde çekildiğini ifade ederek, "Bu zamanı iyi kullanmak için elimizden geleni yaptık. Ama bölgeye bölge şartları ve bölge halkı bize çok yardımcı oldu. Gaziantep ve Cerablus'ta iş yapmak için verimli yerlerdi. Daha pratik olabilmesi için verimli yerleri iyi kullandık. Yoğun bir çalışma oldu" dedi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT'nin desteğiyle Kardeşim İçin Der'a filminin çekildiğini ifade ederek, "Başlangıcından evlere ulaşana kadar tüm aşamalarda TRT olarak içinde olmaya çalıştık. Bizim çok kıymetli bir projemiz değer verdiğimiz bir projedir. TRT olarak bu projenin ucundan tuttuk. Projenin özelliği Suriye savaşı, bildiğiniz gibi 7 yıldır oldu. Ancak 7 yıldır Suriye Savaşı ile ilgili Suriye'nin içerisine anlatan bir eser henüz sinemaseverlerle buluşmamıştı. Çünkü bizim bu bölgeye anlamamız için bu kadar gücü anlamamız için hiç kimse bu hayatta kendi isteği ile vatansız, kalmaz, vatansız kalmak bir seçim değildir. Bir zorlamadır. Bu bölgede olanlar zulüm ve vahşetin neticesinde milyonlarca insan vatansız kaldı. Bunun ilk başlangıcı nasıl başladı. Suriye'de nasıl başladı. Dera'da nasıl başladı. Neler yaşandı. Esad'ın zulmünü anlatan bir film yapma fikri ortaya çıktı. Bunun senaryosu yazıldı. Bizde TRT olarak buna destek verdik, işin yapımcısı biz değiliz, gerçekten yönetmenimiz yapımcılarımız ve oyuncularımız güzel bir iş çıkarttılar. 13 Nisan Cuma günü film vizyona giriyor. Sinemasever ve izleyicilerle buluşacak. Bu filme izleyicilerine rağbet göstereceğini inanıyoruz. Galasını da şu anda Suriye'de yapıyoruz ve Suriye'de yapılan ilk film galası, malumunuz Bosna Film Festivali Saraybosna'da savaş esnasında yapılan bir gösteriyle başlamış bir film festivalidir. Sanat film aslında toplumsal çatışma çatışmaların bir sonucu ve şu anda yaşadığımız coğrafyada ise bunun en büyük ve maalesef en acı örneklerini görüyoruz" diye konuştu.

Kardeşim İçin Der'a filmi oyuncuları ise film çekilirken, yaşadıklarını anlattılar.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, AK Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravzanur Kavakçı Kan, TRT Kürdi Kanal Koordinatörü Mustafa Ekici ile filimde rol alan sanatçılar ile destek vermek için gelen sanatçılar katıldı. - KİLİS