Suriyelilerin bayram dönüşü başladı (2)

ÖNCÜPINAR'DAN DA DÖNÜŞLER BAŞLADIKurban Bayramı için ülkesine giden Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan da Türkiye'ye dönüyor.