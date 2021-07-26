Suriyelilerin bayram dönüşü başladı (2)
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Suriyelilerin bayram dönüşü başladı (2)

Suriyelilerin bayram dönüşü başladı (2)
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

ÖNCÜPINAR'DAN DA DÖNÜŞLER BAŞLADIKurban Bayramı için ülkesine giden Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan da Türkiye'ye dönüyor.

ÖNCÜPINAR'DAN DA DÖNÜŞLER BAŞLADI

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan da Türkiye'ye dönüyor. Bayram tatilinin sona ermesinin ardından, ilk mesai gününde yüzlerce Suriyeli, ülkelerinden dönmeye başladı. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemlerini yaptıran Suriyeliler, güvenlik önlemleri arasında, tahsis edilen otobüslerle, Türkiye'ye giriş yaptı.


Suriyelilerin bayram dönüşü başladı (2)
Suriyelilerin bayram dönüşü başladı (2)
Suriyelilerin bayram dönüşü başladı (2)
Suriyelilerin bayram dönüşü başladı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

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