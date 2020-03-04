: Suriyelilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

04.03.2020 20:27 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:29

Mardin'in Midyat ilçesindeki Suriyeliler Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 27 Şubat'ta İdlib'de yaşanan saldırının ardından bölgede istikrarın hakim olması ve insani dramın önlenmesi amacıyla başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na desteklerini basın açıklaması ile bildirdiler.

Suriyeliler adına Ahmet İsmail Arapça yaptığı açıklamada, "Merhamet abidesi Müslüman komşumuz büyük Türkiye'ye bütün kalbimizle şükranlarımızı arz ediyoruz. Zulüm altında çaresizce inleyen mazlum Suriye halkını savunmak için nice şehitler veren kahraman Türk ordusuna minnettar olduğumuzu buradan tüm dünyaya duyuruyoruz." dedi.

"Mazlum milletlerin haklarını korumak için nice şehitler veren ve adalet için mücadele eden Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kendilerine lider seçen Türkiye'nin yürekli ve ferasetli halkına muhabbetlerimizi bildiriyoruz." diyen İsmail, şunları kaydetti:

"Arap devletlerin yanı sıra Müslüman devletlerin büyük çoğunluğu mazlum Suriye halkına sırtını döndüğü halde; Türkiye halkı onlara kapılarını açmış, onları bağrına basarak acılarına ortak olmuştur. Savaşın başladığı günden bu yana Suriyelileri kendi kardeşleri bilmiş ve yardımlarını hiçbir zaman esirgememişlerdir. Bizler, Müslüman Türkiye halkının kardeşliğini Avrupa'nın sözüm ona medeniyetine değişmeyeceğimizi buradan tüm dünyaya ilan ediyoruz. Suriyeliler olarak Türkiye ve halkına minnet duygumuzun ilelebet baki kalacağını buradan duyururken, Suriye'deki zulmün ortadan kaldırılması ve kendi topraklarımıza dönüp orada emniyet içinde yaşama şansına kavuşmayı yüce Allah'tan umut ediyoruz. Allah'ın izniyle Suriye'deki zulüm sistemi çökecek. Hak yerini bulacak. İnşallah büyük bir zaferden sonra mazlum Suriye halkı kendi topraklarına kavuşacak."

Eğitim-Bir-Sen Midyat Temsilcisi Hüseyin Yücel ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Midyat Temsilcisi Ahmet Aygün de basın açıklamasına destek verdi.

Kaynak: AA

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