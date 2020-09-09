- Suriyeli yetimlerin yüzü gülüyor
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- Suriyeli yetimlerin yüzü gülüyor

- Suriyeli yetimlerin yüzü gülüyor Suriye'nin Cerablus bölgesinde bulunan kız ve erkek yetimhanesi savaşın mağduru çocuklara hem ev hem de okul oldu.

09.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:28

- Suriyeli yetimlerin yüzü gülüyor

CERABLUS - Suriye'nin Cerablus bölgesinde bulunan kız ve erkek yetimhanesi savaşın mağduru çocuklara hem ev hem de okul oldu.

Suriye'de başlayan iç savaş sebebi ile insanlar evlerinden, işlerinden, şehirlerinden ve özellikle çocuklar oyun ve eğitim hayatlarından oldular. İHH İnsanı Yardım Vakfı Kilis Lojistik Ofisi girişimleriyle Savaş nedeniyle anne ve babasını kaybeden yetim çocuklara "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganı ile el uzattı. Cerablus'ta bulunan yetimhane, yetimler hem okul hemde ev oldu.

Öğretmenler eşliğinde içerisinde eğitim, spor ve psikolojik danışmanlığı gibi programların yer aldığı Cerablus yetimhanesi çocukların rehabilite olmasında büyük rol oynuyor.

Yetimhane öğrencilerinden olan Halepli Hüseyin, " Ben Halepli Hüseyin, İHH burada bize eğitim veriyor. Bizim her ihtiyacımızı karşılıyor. İHH İnsani Yardım Vakfına çok teşekkür ederim " dedi.

Yetimlerin eğitim ve diğer ihtiyaçlarını karşılama hususunda hassas davrandıklarını söyleyen, yetimhane öğretmenlerinden Abduzzahir fehd çocukların rehabilite olabilmesi için desteklerinin devam edeceğini söyledi.

- Suriyeli yetimlerin yüzü gülüyor

Kaynak: İHA

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