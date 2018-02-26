Suriyeli Yetimlere Yardımlar Sürüyor

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenliğin sağlandığı bölgelerde ve Gaziantep'te yaşayan yetim çocuklar ve yakınlarının ihtiyaçları, Türk sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanıyor. Kıyafet, çamaşır makinesi ve halı gibi ihtiyaçları temin edilen Suriyeli yetimler ve ailelerine yiyecek de dağıtılıyor.

Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenliğin sağlandığı Cerablus, Er-Rai ve El Bab gibi bölgelerde ve Gaziantep'te yaşayan Suriyeli yetimlerin ihtiyaçları, Türk STK'lar tarafından belirlenerek, temin ediliyor. Türkiye'de ve sınır ötesinde Suriyelilere yönelik yardımlarına devam eden İmkander tarafından Suriyeli yetimler ve ailelerinin tespit edilen ihtiyaçları, yaşadıkları bölgelere kadar götürülerek teslim ediliyor.

Dernek gönülleri tarafından sınırın her iki tarafında yürütülen çalışmalar kapsamında 500 yetim çocuğa ayakkabı dağıtılırken, ailelerin çamaşır makinesi ve halı gibi ihtiyaçları da karşılandı. Makine ve halılar, İhtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülerek teslim edildi. Ayrıca bir işadamının desteği ile alınan 100 adet tavuk da belirlenen Suriyeli ailelere dağıtıldı.

Yardımlarla yetimlerin yüzlerini güldürmeye devam edeceklerini belirten İmkander Gaziantep Temsilcisi Said Gökdere, "Yetimlerin yüzünü güldürmek kadar güzel bir şey yok. Yetimler, Allah'ın bize bir emanetidir. Ayrıca muhacirlerin, kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Ensar görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Gökdere, yardımların hem Gaziantep'te hem de sınır ötesinde aralıksız sürdüğünü kaydetti. - GAZİANTEP