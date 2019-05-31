Suriyeli yetimlere örgü bebek ve eşofman

Samsun'un Havza ilçesinde, Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Suriyeli yetimler için örgü bebek ve eşofman takımı yapıldı.

Havza Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezince, İŞKUR desteğiyle açılan kurslarda 100 örgü bebek ile 100 eşofman takımı üretildi.

Örgü bebeklerle eşofmanların 50'si, Cerablus kentindeki yetimhanelere gönderildi.

Kalan 50 örgü bebek ile 50 eşofman takımı da El-Bab'da bulunan yetimhanedeki çocuklara gönderilecek.

Havza Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Bektaş, AA muhabirine, bu yılın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Gönüllülük Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda giyim ve el sanatları kursları açtıklarını belirten Bektaş, Suriyeli yetimler için bir şeyler yapmak istediklerini söyledi.

Üretilen ilk 50 örgü bebek ile eşofman takımını 3 gün önce Cerablus'taki yetimhaneye ulaştırdıklarını aktaran Mahmut Bektaş, "Şimdi ikinci 50 adetlik paketimizi de bayramdan önce ellerinde olacak şekilde Suriye'ye göndereceğiz. Amacımız oradaki çocuklarımızın yalnız olmadıklarını göstermek, gönüllerine dokunabilmek. İnşallah Ramazan Bayramı öncesinde hediyelerini göndereceğiz." dedi.

Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Akif Bilen de 25 kadın kursiyerin örgü oyuncak, 15 kadın kursiyerin de giyim kursuna katılarak yetimlere yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Kursiyerlerden Zeynep Doğruer ise örgü örmeyi sevdiğini dile getirerek, "Suriye'deki yetim çocuklara göndermek amacıyla bebek örüyoruz. Kendi çocuğum kimsenin yanında durmayınca kursa onunla birlikte geldim. Suriye'deki yetim çocukları sevindirmek için kendi çocuğumun zamanından aldım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA