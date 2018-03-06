Suriyeli ve Türk Kadınlardan Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

Nüfusundan daha çok Suriyeli sığınmacıyı ağırlayan Kilis'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Suriyeli ve Türk kadınlar için sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'ndeki etkinlik, Kilis Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) Kilis Gençlikevi ile Türk Kızılayı Toplum Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, merkez önünde Suriyeli kadınlar için "dilek ağacı" oluşturuldu. Kadınlar ağaçlara iliştirdikleri notlara, "Bütün insanların birbirine değer verdiği bir dünyada yaşamak dileğiyle", "Huzur, güven, kardeşlik bir de iş istiyorum" şeklinde dilekler yazdı.

Suriye'de sık görülen çocuk yaştaki evliliklere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Küçük gelinler ve kadına şiddet" konulu tiyatro oyunu Türk ve Suriyeli kadınlar tarafından sahnelendi. İzleyiciler arasındaki sığınmacı kadınları duygulandıran oyun büyük beğeni topladı.

Kadının önemi ve haklarının anlatıldığı etkinlikte, sığınmacı kadınlar tarafından şiirler okundu.

Türk Kızılayı Toplum Merkezi sorumlusu İlker Özdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların milletin geleceğine ışık tuttuğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin kadınların sosyal, kültürel ve siyasal konumuyla ilgili yanlış düşünceler ve uygulamalar konusunda ciddi bir bilinç oluşturacağını belirten Özdaş, "Yaklaşık 400 kadının katılımıyla organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Kadınlarımız Suriyeli ve Türk. Amacımız Türk ve Suriyeli kadınlarımızın sosyal uyumunu güçlendirmektir. 8 Mart dolayısıyla kadınlarımızın dünyaya olan mesajlarına aracı olmak istedik. Kadınlarımız dileklerini yazdı biz de bunu duyurmak istedik." diye konuştu.