Henüz 14 yaşında! Telafi kursuna giden Reyhan'dan 22 gündür haber yok
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Henüz 14 yaşında! Telafi kursuna giden Reyhan'dan 22 gündür haber yok

Henüz 14 yaşında! Telafi kursuna giden Reyhan'dan 22 gündür haber yok
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 22 gün önce telafi kursuna gittiğini söyleyerek evlerinden çıkan, Suriye uyruklu 14 yaşındaki Reyhan Hachüseyin'den haber alınamıyor.

Suriye'nin Halep kentinde 7 yıl önce evleri bombalanınca Türkiye'ye sığınıp Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yerleşen Cemal (42) ve Ülfet Hachüseyin (37) çiftinin 2 çocuğundan Reyhan, 2 Ağustos günü kursa gideceğini söyleyerek evden çıktı. Geri dönmeyen Reyhan'a ulaşamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Reyhan Hachüseyin'i bulmak için çalışma başlattı.

Henüz 14 yaşında! Telafi kursuna giden Reyhan'da 22 gündür haber yok

"KIZIMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Kızıyla aralarında hiçbir sorun olmadığını belirten Cemal Hachüseyin, "Evden çıktığı zamandan bu yana kızımdan haber alamadık. 22 gündür kayıp, kendimizde aramalar yaptık ama bir sonuç çıkmadı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunursa çok mutlu olacağız" dedi.

Henüz 14 yaşında! Telafi kursuna giden Reyhan'da 22 gündür haber yok

"ANNEM HER GECE AĞLIYOR"

Çiftin oğlu 12 yaşındaki Ahmet Hachüseyin ise, "Ablamdan 22 gündür haber alamıyoruz. Suriye'de evimiz bombalandı. 2 amcam ve çok sayıda yakınımız öldü. Biz de Türkiye'ye geldik. Şimdi de ablam kayboldu. Annem her gece ağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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