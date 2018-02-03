Suriyeli Muhalifler İdlib'te Rusya'ya Ait Savaş Uçağını Düşürdü
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Suriyeli Muhalifler İdlib'te Rusya'ya Ait Savaş Uçağını Düşürdü

Suriye'nin İdlib kentinde muhalifler Rusya'ya ait savaş uçağını düşürdü. Uçağın düşme anı ve sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Suriye'nin İdlib kentinde muhalifler Rusya'ya ait savaş uçağını düşürdü. Uçağın düşme anına ve sonrasına ait görüntüler sosyal paylaşım platformlarından paylaşıldı.

PİLOT, SAĞ OLARAK MUHALİFLERİN ELİNE GEÇTİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yöneticisi Rami Abdülrahman Fransız ajansına, İdlib'in kuzeybatısında düşürülen Rus uçağının pilotunun canlı olarak muhaliflerin eline geçtiğini söyledi.

BÖLGEDE RADİKAL GRUPLAR HAKİM

Abdülrahman, Rus uçağını hangi muhalif grubun düşürdüğünü belirtmedi.

Söz konusu bölgede Heyet-i Tahrir-i Şam (HTŞ) gibi El Kaide uzantısı grupların da faal olduğu biliniyor.

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