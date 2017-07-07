Suriyeli Hamile Kadına Tecavüz Edip, Çocuğu ile Birlikte Başını Ezip Öldüren Katiller Yakalandı

Sakarya Kaynarca'da, ormanda cesetleri bulunan Suriyeli hamile Emani Arrahman ile 10 aylık çocuğunun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Katliamın ardından kaçan ve polis tarafından eşgalleri belirlenen katil zanlıları B.K. ve C.K. yakalandı.

Gözaltına alınan B.K. ve C.K.'nın vahşice öldürülen Emani Arrahman'ın eşi ile birlikte aynı tavuk fabrikasında çalıştıkları tespit edildi.

HAMİLE KADINI BAŞINI TAŞLA EZEREK OĞLUNU DA BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER

Şüpheliler B.K. ve C.K.'nın birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşlarının fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece saatlerinde levye ile açarak karısını ve çocuğunu kaçırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin ormanlık alanda tecavüz ettikleri Emani Arrahman'ı başına taşla vurarak öldürdükten sonra küçük oğlunu ise boğarak öldürdükleri ortaya çıktı.

CANİLER SUÇLARINI İTİRAF ETTİ

B.K. ve C.K. kan donduran insanlık dışı suçlarını itiraf ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Zanlıların, daha önce de tecavüz suçundan sabıkalı olduğu öğrenildi.

DOĞUMUNA SADECE BİR GÜN KALMIŞTI

Öte yandan ilk belirlemede 7 aylık hamile olduğu söylenen kadının 9 aylık hamile olduğu ve doğumuna sadece bir gün kaldığı ortaya çıktı. Vahşi olay yaşanmasaydı Emani Arrahman bugün doğum için hastaneye götürülecekti.