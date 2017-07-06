Suriyeli Hamile Kadına Tecavüz Edip, 10 Aylık Bebeği ile Birlikte Başını Ezerek Öldürdüler

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Birlik mahallesinde vatandaşlar, ormanlık alanda öldürülmüş bir kadın ile çocuğun cesetlerini görünce jandarmaya haber verdi.

SURİYELİ HAMİLE ANNE VE 10 AYLIK ÇOCUĞU

Olay yerine gelen ekipler, öldürülen kişinin Hatipler mahallesinde oturan ve eşi fabrikada çalışan ismi açıklanmayan Suriye uyruklu hamile kadın ve 10 aylık çocuğu olduğunu belirledi.

TECAVÜZ EDİP OĞLUYLA BİRLİKTE ÖLDÜRDÜLER

Olay yerinde yapılan incelemede hamile kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte başlarına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve çocuğunun cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında eşgallari belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde arama çalışması başlatıldı.