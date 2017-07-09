Suriyeli Anne ve Bebeğinin Öldürülmesine Tepkiler

HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, ormanlık alanda Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin öldürülmesini kınadı.



Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, vahşi ve iğrenç olarak nitelediği saldırıyı kınadıklarını ve faillerinin en ağır cezaya çarptırılmasını beklediklerini belirtti.



Suriyeliler üzerinden oynanmaya çalışılan provokasyonlara karşı duyarlılık çağrısı yapan Şahin, şunları kaydetti:



"Savunmasız bir kadına cinsel saldırıda bulunarak onu ve yavrularını hunharca katletmenin mazur görülecek hiçbir tarafı yoktur. İnancın zayıflatılması ve ahlaki değerlerin dejenere edilmesi neticesinde, hiçbir kutsal tanımayan, komşusunun namusuna, akrabasının ırzına göz diken, insani değerlerini kaybetmiş vicdan yoksunu insan müsveddeleri yetişmiştir. Halkımızı, Suriyeli kardeşlerimizi sahiplenmeye, mağduriyetlerini gidermeye ve art niyetlilerin provokasyonlarına karşı sağduyulu olmaya davet ediyoruz."