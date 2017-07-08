Suriyeli Anne ve Bebeğinin Öldürülmesine Tepkiler

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Çalışkan, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Suriyeli anne ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesine ilişkin, "Bu saldırının mağdurlarının yanında yer alarak faillerinin cezalandırılması sürecini takip etmekteyiz." açıklamasında bulundu.



Çalışkan, "Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu" adına yaptığı yazılı açıklamada, Suriyeli 9 aylık hamile Emani El- Rahmun'un tecavüz edilerek 10 aylık oğlu ve doğmamış bebeği ile birlikte hunharca katledilmesinin vicdanları kanattığını ifade etti.



Yazılı ve görsel medyada son günlerde Suriyeli mültecilerle ilgili abartılı haber ve söylemlerin yer aldığını aktaran Çalışkan, şunları kaydetti :



"Toplum, huzurunu bozmaya, kin ve nefreti körüklemeye matuf olduğunun bilincindedir ve provokasyonlara gelmeyecektir. İnsanlık tarihinin en acımasız katliamlarından birinin yaşandığı komşumuz Suriye'den bombalardan kaçarak ülkemize sığınan zor durumdaki kardeşlerimize ülkemizin her köşesinde Balkanlardan ve Kafkaslardan gelenlere nasıl kol kanat gerildiyse, şimdi de aynı şekilde bu 'aziz millet' onları kucaklayacaktır. Bu saldırının mağdurlarının yanında yer alarak faillerinin cezalandırılması sürecini takip etmekteyiz."