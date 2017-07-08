Suriyeli Anne Ile Bebeğinin Cenazeleri, Ülkelerine Gönderildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda öldürülen Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin cenazeleri, İdlib kentine gönderildi.



Suriyeli hamile kadın Emani Al-Rahmun (20) ile 10 aylık erkek bebeği Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri, İstanbul'dan yolcu uçağıyla Hatay Havalimanı'na getirildi.



Baba Halid Al-Rahmun ile kardeşleri Muhammed ve İsmail Al-Rahmun da aynı uçakla Hatay'a geldi.



Bitkin olduğu gözlenen ve tekerlekli sandalyede indirilen baba Al-Rahmun, cenazeleri görünce gözyaşı döktü. Baba Al-Rahmun'u, kardeşleri sakinleştirdi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ve bazı vatandaşlar da havalimanında cenazeleri karşıladı. Katledilen anne ve bebeğinin cenazeleri buradan karayoluyla Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirildi. Anne ve bebeği, defnedilmek üzere Suriye'nin İdlib kendine uğurlandı.



Öte yandan, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda cenazeleri bekleyen yakınları da uzun süre gözyaşı döktü. Akrabalardan Yahya Zerzur, bu vahşeti yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Suriyeli uyruklu Halid Al-Rahmun, iş yerinden geldikten sonra evinde olmayan hamile eşi ile 10 aylık bebeğini tüm aramalarına rağmen bulamamış ve ihbarı üzerine jandarma ile polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Aramalar sonucu Suriyeli hamile kadın ve bebeğinin cesetleri Birlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu. Olayla ilgili B.K. ve C.B, jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanmıştı.