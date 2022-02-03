SURİYE'YE 719 TIR DOLUSU YARDIM MALZEMESİ

SURİYE'nin kuzeyinde yaşayan savaş mağdurlarına 3 ay içerisinde toplam 719 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

İhh İnsani Yardım Vakfı tarafından 'Kış Kapıda Yalnız Bırakma' kampanyası kapsamında

Kış mevsiminin sebep olduğu kötü hava koşulları nedeniyle zor günler geçiren Suriyeli savaş mağduru sivilleri desteklemek amacıyla, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 1 Kasım 2021 tarihinde başlatılan 'Kış Kapıda Yalnız Bırakma' kampanyası devam ediyor. Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden bağışlarla yürütülen kampanya kapsamında 1 Kasım 2021 ve 31 Ocak 2022 tarihleri arasında Suriye'ye 719 TIR dolusu insani yardım malzemesi gönderildi. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, savaş mağduru aileleri kış mevsiminde de yalnız bırakmadıklarını kaydetti. Tosun, kampanyanın yoğun bir teveccüh gördüğünü belirterek, 1 Kasım'dan bu yana çok sayıda yardım aracı bölgeye ulaştı. TIR'larımızı Öncüpınar ve Cilvegözü Sınır Kapıları üzerinden Suriye'ye gönderdik. Bu araçlarımızın içerisinde ağırlıklı olarak kömür, battaniye, sünger yatak, gıda ürünleri, soba, hijyen ürünü gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyordu. Aileler, bu yardım malzemeleri sayesinde en azından kışı bir nebze olsun sıcaklık içerisinde geçirdiler?? dedi.