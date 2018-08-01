Suriye ve Sudanlı Yetimler Bartın'ı Gezdi

Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği (TÜGED) tarafından Suriye ve Sudan uyruklu yetim çocuklar ve ailelerine Bartın'daki turistik yerler gezdirildi.

Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği (TÜGED) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Erdoğan'ın eşliğinde kentte misafir edilen çocuklar, Amasra ilçesi, İnkum tatil beldesi ve Güzelcehisar köyündeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Ardından öğle yemeğinde Vali Yardımcısı Erkan Kalender ile bir araya gelen çocuklar ve ailelerine Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Vakfı bünyesinde oluşturulan Proje Uygulama Eğitim Merkezinde eğitim alan kadın kursiyer tarafından hazırlanan el emeği çeşitli hediyeler verildi.

Bartın Valisi Nusret Dirim'i de ziyaret eden çocuklar, burada kent ile ilgili bilgi aldı.

Vali Dirim, Türkiye'nin kucak açtığı Suriye ve Sudan uyruklu yetim çocuklar ve aileleri ile yetim Türk çocuklarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.