Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

01.02.2021 13:06 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:10
Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

HATAY'ın Altınözü ilçesinde Suriye sınırından Türkiye'ye 15 kilo 660 gram kubar esrar geçirmeye çalışan M.V. ve A.N. jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde Suriye sınırından Türkiye'ye 15 kilo 660 gram kubar esrar geçirmeye çalışan M.V. ve A.N. jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. 

İl Jandarma Komutanlığı, Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde Suriye sınırından Türkiye'ye uyuşturucu transferi yapılacağı bilgisine ulaştı. Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri uyuşturucu satıcılarının içinde bulunduğu aracı takibe aldı. 'Öğle' isimli uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte yapılan takip sırasında, sınır hattında takip edildiklerini anlayan 2 şüpheli, sınırın Suriye tarafından atılan ve içerisinde 15 kilo 660 gram kubar esrar maddesi ile 6 adet cep telefonu bulunan çantaları almadan araçla kaçmaya başladı. Olay yerine yaklaşık 300 metre mesafede araçlarını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu zeytin bahçesinde yakalandı. Kimliklerinin M.V. ve A.N. olduğu belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin BOZOK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Haydar Akar Muharrem İnce Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Feyza Aktan Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Okan Buruk Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 13:18:53. #1.14#
title