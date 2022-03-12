KİLİS (İHA) - Suriye sınırında İstiklal Marşı'nın kabulünün 101 yıl dönümü etkinliği

KİLİS - Suriye Sınırında bulunan Kilis'te, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101 yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle program düzenlendi.

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi tarafından organize edilen programda, Okul Müdürü Fatih Menceloğlu'un konuşmasından sonra öğrencilerin haftayla ilgili şiirler okumasıyla devam eden programda, Öğrenciler tarafından Kurtuluş savaşı ve istiklal marşının anlatıldığı gösteri büyük alkış aldı. Hafta nedeniyle İstiklal Marşının okuma yarışmasında dereceye girenlere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.