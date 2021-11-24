KİLİS (İHA) - Suriye sınırında 24 Kasım öğretmenler günü etkinliği

KİLİS - Kilis'te 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki program sona erdi. Öğretmenler günü etkinliği kentte çeşitli etkinlikler ile kutlanacak