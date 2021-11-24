Suriye sınırında 24 Kasım öğretmenler günü etkinliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriye sınırında 24 Kasım öğretmenler günü etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Yerel

Suriye sınırında 24 Kasım öğretmenler günü etkinliği Kilis'te 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

KİLİS (İHA) - Suriye sınırında 24 Kasım öğretmenler günü etkinliği

KİLİS - Kilis'te 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki program sona erdi. Öğretmenler günü etkinliği kentte çeşitli etkinlikler ile kutlanacak

Suriye sınırında 24 Kasım öğretmenler günü etkinliği

Suriye sınırında 24 Kasım öğretmenler günü etkinliği

Suriye sınırında 24 Kasım öğretmenler günü etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title