Suriye sınırında 12 anti personel mayını imha edildi
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Hudut Karakolu, Elbeyli, Suriye, Kilis, 3. Sayfa

Suriye sınırında 12 anti personel mayını imha edildi

Suriye sınırında 12 anti personel mayını imha edildi Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde tespit edilen 12 anti personel mayınının imha edildi.

19.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:23
Suriye sınırında 12 anti personel mayını imha edildi

Suriye sınırında 12 anti personel mayını imha edildi

KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde tespit edilen 12 anti personel mayınının imha edildi.

1'inci Hudut Alay Komutanlığı 2'inci Hudut Taburuna bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluk alanındaki Suriye sınırında tespit edilen 12 anti personel mayınının imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında tespit ettikleri 12 adet M-14 anti personel mayını imha edildi" denildi.

Suriye sınırında 12 anti personel mayını imha edildi

Kaynak: İHA

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