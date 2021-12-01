Suriye'nin kuzeyindeki sığınmacı kampları fırtınada zarar gördü

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sınır hattına sığınan ailelerin barındığı yüzlerce çadır, fırtına nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Şiddetli rüzgarlar Hatay ilinin karşısında Suriye topraklarında yer alan İdlib'in kuzey kırsalında etkili oldu.

İdlib'de Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçanların kaldığı sığınmacı kamplarında yüzlerce ailenin çadırı, fırtınadan dolayı yıkıldı.

Bölgede veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki kamplarda kurulan yüzlerce çadırda, şiddetli fırtına ve yağmur sonucu hasar meydana geldiğini söyledi.

Hallaj, "İdlib ve Halep kırsallarında çadırların yıkılması ve yerinden sökülmesi gibi hasarların yanı sıra çadırların içindeki yaşam malzemeleri de zarar gördü." dedi.

Fırtına nedeniyle 13'ten fazla kampta çadırların yıkıldığını ifade eden Hallaj, kamplarda hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Oluşan hasarın, kullanılan çadırların zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı olmamasından kaynaklandığını kaydeden Hallaj, aileleri gerekli önlemlerin alınması konusunda uyardı.

Bölgedeki insani yardım kuruluşlarına da çağrıda bulunan Hallaj, "Sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçmeleri gerekiyor." dedi.

AA / Ahmet Karaahmet - Son Dakika Haberleri

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