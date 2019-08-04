Suriye'nin 'first lady'si Esma Esad: Kanseri tamamen yendim

Suriye'nin 'first lady'si Esma Esad: Kanseri tamamen yendim

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad 1 yıldır tedavi gördüğü meme kanserini "tamamen" yendiğini duyurdu.

4.08.2019 18:36
Suriye'nin 'first lady'si Esma Esad: Kanseri tamamen yendim

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad bir yıldır tedavi gördüğü meme kanserini "tamamen" yendiğini söyledi.

Geçtiğimiz sene meme kanseri tedavisi gördüğünü kamuoyu ile paylaşan Suriye'nin "first lady"si 43 yaşındaki Esma Esad, hastalıktan tamamen kurtulduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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