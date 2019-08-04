Suriye'nin 'first lady'si Esma Esad: Kanseri tamamen yendim
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad 1 yıldır tedavi gördüğü meme kanserini "tamamen" yendiğini duyurdu.
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad bir yıldır tedavi gördüğü meme kanserini "tamamen" yendiğini söyledi.
Geçtiğimiz sene meme kanseri tedavisi gördüğünü kamuoyu ile paylaşan Suriye'nin "first lady"si 43 yaşındaki Esma Esad, hastalıktan tamamen kurtulduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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