Suriye Konulu 5. Astana Toplantısı Sona Erdi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısı, sona erdi. Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, "çatışmasızlık bölgeleri"ne ilişkin ayrıntıları görüşmek için Ortak Çalışma Grubu oluşturma ve gelecek ay yeniden bir araya gelme kararı aldı.



Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov Rixos President Otel'de, Türkiye, Rusya, İran, muhalefet ve rejim heyetlerinin katıldığı ana toplantıda kapanış bildirisini okudu.



Heyetlerin görüşmelerde "çatışmasızlık bölgeleri"nin sınırlarının çizilmesindeki ilerlemeden memnun kaldıklarını bildiren Abdrahmanov, bölgelerle ilgili operasyonel ve teknik usülleri sonuçlandırmak üzere, Ortak Çalışma Grubunu görevlendirdiklerini duyurdu.



Abdrahmanov, Ortak Çalışma Grubunun, 1-2 Ağustos'ta İran'da toplanacağını, Astana 6 toplantısının Ağustos'un son haftası yapılacağını dile getirdi.



Astana toplantılarının Cenevre'deki siyasi süreci destekleyecek şekilde devam edeceğini vurgulayan Abdrahmanov, Suriyeli tarafların güven inşa edici önlemler alması, siyasi sürece ve ateşkese katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.



Abdrahmanov, halihazırda çatışmalardan etkilenen bölgelere hızlı ve güvenli şekilde insani yardım gönderilmesi çağrısında bulundu.



Kazakistan Dışişleri Bakanı, heyetlerin 4 Mayıs'ta imzalanan "çatışmasızlık bölgeleri" muhtırasının ardından, Suriye'de çatışmaların azalmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, tüm taraflara ihlalleri durdurma çağrısı yaptı.



Astana toplantılarının ilki 23-24 Ocak'ta Türkiye ve Rusya öncülüğünde, iki ülkenin garantörlüğünde sağlanan ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle düzenlenmişti. Türkiye, Rusya, İran, BM, muhalefet ve rejim heyetleri, ateşkesi izlemek için üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.



Yalnızca garantör ülkelerin katıldığı 6 Şubat'taki toplantıda izleme mekanizmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı. Tüm taraflar, 15-16 Şubat'taki ikinci toplantıda yeniden bir araya gelmişti. Astana 3 toplantısı da 14-15 Mart'ta yapılmıştı. Toplantıda İran'ın, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra ateşkesin garantörü olmasında anlaşılmıştı.



Garantörler, 3-4 Mayıs'ta düzenlenen 4. toplantıda, rejim ve muhalefet arasında çatışmaların en yoğun olduğu İdlib ili ve çevresi, Humus ilinin kuzeyindeki belli bölgeler, başkent Şam'daki Doğu Guta, Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde "çatışmasızlık bölgeleri" kurulmasına karar vermişti.