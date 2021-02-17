Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı devam ediyor
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Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı devam ediyor

17.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:22
Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı devam ediyor

Suriye krizine siyasi çözüm için kurulan Astana formatının garantörü Türkiye, İran ve Rusya'nın heyetleri, rejim ve muhalefet temsilcilerinin de katılımıyla Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 15. Garantörler Toplantısı sürüyor.

Suriye krizine siyasi çözüm için kurulan Astana formatının garantörü Türkiye, İran ve Rusya'nın heyetleri, rejim ve muhalefet temsilcilerinin de katılımıyla Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 15. Garantörler Toplantısı sürüyor.

Türkiye, İran ve Rusya'nın heyetleri, rejim ve muhalefet temsilcilerinin de katılımıyla Soçi'de dün başlayan toplantıda dün gece geç saatlere kadar Anayasa Komitesi çalışmaları ve İdlib'deki ateşkes konusu ele alındı.

Bu sabah muhalefet temsilcilerinin Rus heyetiyle yaptığı görüşmeyle başlayan toplantılar, garantör ülkelerin heyetleri arasındaki temas trafiğiyle devam edecek.

Garantör ülkelerin heyetlerinin üçlü toplantısının ardından ana oturuma geçilecek.

Sonuç bildirisinin okunduktan sonra heyetler, basın açıklaması yapacak.

"Rusya'nın rejime sadece nasihat vermesi yeterli değil"

Askeri muhalifleri temsil eden heyetin sözcüsü Eymen el-Asımi, Rus heyetiyle görüşmelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, uluslararası toplumun anayasa çalışmalarının olumsuz sonuçlanması halinde yeni bir yaklaşım arayışına koyulabileceği konusunda sarf ettiği sözlerinde kararlıydı." dedi.

Asımi, "Anayasa çalışmalarına katılması konusunda Rusya'nın rejime sadece nasihat vermesi yeterli değil. Rusya, rejimin bu çalışmalara katılmasını zorunlu kılmalıdır." diye konuştu.

Muhalif sözcü Asımi, "Muhalefet heyeti, Rusya'nın gerçek Suriye muhalefetiyle iletişim kurma arzusu olduğunu hissetti. Lavrentiyev, muhalefetin Rusya ile iletişim halinde kalmasını ve Rusya'ya ziyaret gerçekleştirmelerini istedi." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğündeki Astana formatlı görüşmeler, Ocak 2017'den bu yana sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Yusuf

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