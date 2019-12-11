: Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı - NUR

11.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:39

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı, Türkiye, Rusya ve İran ile Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefet heyetlerinin ikili ve üçlü görüşmeleriyle devam ediyor.

Rixos President Astana Oteli'nde düzenlenen toplantının ikinci gününde, Türkiye, İran, Rusya heyetleri ile Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim, askeri muhalefet ve gözlemci ülke heyetleri Ürdün, Irak, Lübnan arasında ikili ve üçlü görüşmeler başladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti, TSİ 07.00 sularında askeri muhalefet heyetiyle bir araya geldi.

Türk heyetinin, Rusya ve İran heyetleriyle üçlü görüşme yapması, daha sonra garantör ülkelerin heyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile dörtlü formatta bir araya gelmesi planlanıyor.

Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetine de Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı başkanlık yapıyor.

Rusya ve İran heyetlerinin de rejim ve BM heyetleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Sonuç bildirisinin TSİ 11.00'de açıklanması öngörülüyor

Görüşmelere, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kızılhaç temsilcilerinin yanı sıra Ürdün, Irak ve Lübnan heyetleri gözlemci olarak katılıyor.

Sonuç bildirisinin okunacağı ana oturumun TSİ 11.00'de yapılması bekleniyor.

Toplantının gündemini, esirlerin serbest bırakılması ve kayıpların aranması dahil güven artırıcı önlemler, uluslararası konferans yapmak için gerekli girişimlerin tartışılması dahil olmak üzere mültecilerin evlerine dönmesi bağlamında Suriye'ye kapsamlı insani yardımın yoğunlaştırılması, Anayasa Komitesinin çalışmalarına başlaması ışığında siyasi sürecin ilerletilmesi konuları oluşturuyor.

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana formatlı görüşmeler, 2017'nin ocak ayından bu yana yapılıyor.

Kaynak: AA

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