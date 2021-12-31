"Suriye Görev Gücü"nde görevli komandolar Batman'dan Suriye'ye uğurlandı

BATMAN (AA) - " Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Batman Komando Tabur Komutanlığında görevli komandolar, dualar eşliğinde Suriye'ye gönderildi.

Suriye'nin Mebruka bölgesinde görev yapacak 69 komando için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Batman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, törende yaptığı konuşmada, "Çıktığınız yolda aileleriniz bize emanettir bunu böyle bilin. Göreviniz mübarek yolunuz ve bahtınız açık olsun." dedi.

Askeri personelin yaptığı komando yemininin ardından dua edildi.

Törenden sonra yakınlarıyla vedalaşan komandolar, görev yerlerine hareket etti.