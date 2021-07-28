Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef alan MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti
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Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef alan MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti

Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef alan MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Suriye'nin El-Bab şehrinde silahlı fotoğraflar paylaşarak muhalefeti hedef alan MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz'ın bu paylaşımı iddialara göre parti içinde de büyük rahatsızlık yarattı. Yaşanan gelişmeler sonrasında Twitter hesabından bir açıklama yapan Yılmaz partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Türkiye'nin kontrolü altında olan El-Bab şehrinden silahlı fotoğraflar paylaşarak (soldan üçüncü kişi) muhalefet partilerini hedef alan MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti.

"TÜRK MİLLETİNİN YANINDA SAF TUTAN KARDEŞLERİMİZİ ZİYARETİMİZ"

Suat Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı ve konumunu El Bab olarak belirttiği paylaşımda, "FETÖ'nün hainlerin, sol örgütçü bölücülerin, TKP'nin, TİP'in, CHP'nin, İP'in, HDP'nin iftiralarına aldırmadan, DEAŞ'a ve PKK'ya karşı verdikleri mücadeleyle aynı dedelerinin Atatürk'ün yanında saf tuttukları gibi Türk Milletinin yanında saf tutan kardeşlerimizi ziyaretimiz..! " ifadelerini kullanmıştı.

Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef alan MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti

İSİTFA ETTİ

Yılmaz'ın büyük tepki çeken bu paylaşımı iddiaya göre partisi içerisinde de rahatsızlık yarattı. Bu durum karşısında Yılmaz, Twitter hesabından bir açıklama yaparak partisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef alan MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti
MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz.

Yılmaz istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ın selamı üzerinize olsun çok kıymetli Dava arkadaşlarım, ailem, büyüklerim, küçüklerim, Esenlerimizde bize destek veren kıymetli yol arkadaşlarımız, Esenlerimizin bir birinden değerli insanları, yıllarca şerefle lekelemeden, kirletmeden bu güne kadar devam ettiğim MHP Esenler İlçe Başkanlığı görevimden bu gün itibariyle istifa ediyorum.

Her alanda Milliyetçi/Ülkücü Hareket adına mücadelem son nefese kadar sürecektir. Liderimizin, Teşkilatımızın emrinde olmaya, Turan coğrafyasında ki soydaşlarımızın şerefli var oluş saflarında."

Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef alan MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef alan MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti - Haberler
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