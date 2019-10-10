Suriye'den çekilen ABD askerleri: Kariyerimde ilk defa utanç duyuyorum
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Suriye'den çekilen ABD askerleri: Kariyerimde ilk defa utanç duyuyorum

Amerikan haber kanalı Fox News'in ulusal güvenlik muhabiri Jennifer Griffin, Türkiye'nin operasyonu öncesi bölgeden çekilen ABD askerleriyle yaptığı telefon görüşmesini paylaştı

10.10.2019 12:51
Suriye'den çekilen ABD askerleri: Kariyerimde ilk defa utanç duyuyorum

Amerikan haber kanalı Fox News'in ulusal güvenlik muhabiri Jennifer Griffin, Türkiye'nin operasyonu öncesi bölgeden çekilen ABD askerleriyle yaptığı telefon görüşmesini paylaştı.


Griffin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda askerlerden birinin "Kariyerimde ilk defa utanç duyuyorum." dediğini belirtti. Gazeteciye konuşan bir asker, Türkiye'nin 'gaddarlıklarına' şahit olduğunu söyleyerek, "Tüm güvenlik anlaşmalarına uyduk. Kürtler tüm anlaşmalara uyuyor. Türklere sınırın bu tarafından hiçbir tehdit yok. Bu delilik." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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