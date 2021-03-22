Suriye'deki mülteci kampları suya kavuşuyor

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği iş birliği ile Suriye'deki sığınmacı kampları suya kavuşacak ve su sorunları çözülecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği iş birliği ile Suriye'deki sığınmacı kampları suya kavuşacak ve su sorunları çözülecek.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, İdlib kırsalında bulunan Meşhed Ruhin bölgesindeki Sened yerleşkesinde ilk su kuyusu sondajı vuruldu.

"22 Mart Dünya Su Günü" kapsamında Suriye kamplarında yaşayan sivillerin en temel ihtiyacı olan suya erişilebilirliği sağlamak amacıyla su kuyusu çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği yeni bir proje başlattı.

Proje kapsamında Suriye'deki kampların su ihtiyacı karşılanacak. Çalışmanın ilk adımı olan Meşhed Kampı'nda açılacak su kuyusundan günlük 11 bin kişi faydalanacak.

Savaşın 11. yılına girdiği Suriye'de mağdur insanların su ihtiyacını karşılamak için farklı çalışmalar yürüten Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği, Türkiye'den götürdüğü teknolojik olarak gelişmiş, havalı sondaj ve darbeli sondaj sistemlerini kullanarak insanları temiz suyla buluşturuyor. Bu sistemle açılacak olan kuyunun sondaj derinliği 570 metre ve debi 300 m3/gün olarak hesaplandı.

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği'nin çalışmalarına, "https://sukuyusudernegi.org.tr/" adresinden detaylı bilgi alıp, bağış yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç