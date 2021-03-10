Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden 12 yaşındaki Zeynep, kardeşleriyle yaşam mücadelesi veriyor
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Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden 12 yaşındaki Zeynep, kardeşleriyle yaşam mücadelesi veriyor

10.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:17

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarında annesini kaybeden, babası da kampta öldürülen 12 yaşındaki Zeynep Aşık, üç kardeşine ve hasta dedesine bakıyor.

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarında annesini kaybeden, babası da kampta öldürülen 12 yaşındaki Zeynep Aşık, üç kardeşine ve hasta dedesine bakıyor.

Zeynep'in annesi 4 yıl önce İdlib'in doğu kırsalındaki saldırılardan kaçarak sığındığı Katra kampında rejimin düzenlediğini saldırıda yaşamını yitirdi.

Babası da faili meçhul bir saldırıda ölen Zeynep, o günden beri derme çatma bir çadırda hem hasta dedesine bakıyor hem de kardeşleri Teysir (11), Nur (9) ve Menar'a (7) annelik ve babalık yapmaya çalışıyor.

Kardeşlerine bakmak için 2. sınıfta okulunu terk etmek zorunda kalan Zeynep Aşık, AA muhabirine, okul sıralarına geri dönmeyi çok istediğini söyledi.

Küçük yaşta hayatın zorluklarıyla karşılaşan ve büyük sorumluluk üstlenen Aşık, "Kardeşlerimin tüm bakımlarını üstleniyorum. Elbiselerini yıkıyorum, yemeklerini pişiriyorum, ısınmaları için sobayı yakıyorum ve evi temizliyorum." dedi.

Kardeşlerini gözünün önünden ayırmayan Zeynep, çocuklar çadırda oyun oynarken uzaklaşınca endişelendiğini hemen onları aramaya çıktığını anlattı.

Zeynep, "Kardeşlerim diğer çocukların ebeveynleriyle oynadıklarını görünce elimden geldiği kadar eksiklik hissettirmemeye çalışıyorum. Sürekli onlarla gülüp oynuyorum ama annemin ve babamın ölümü yüreğimi yakıyor." diye konuştu.

Gelecekte kardeşlerini bulundukları hayattan kurtarmak istediğini belirten Zeynep, "Kardeşlerime, ihtiyaçları olan her şeyi sağlamak için gerekirse taş kırarım." ifadesini kullandı.

Akciğer hastalığı ve kalp yetmezliği bulunan 77 yaşındaki dede Ahmet Aşık, "Zeynep 12 yaşında ama yaptığı iş 25 yaşındaki birisi gibi. Kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Onlara annelik ve babalık yapıyor." dedi.

Yataktan kalkamadığını, çalışacak gücü olmadığını dile getiren Aşık, torunlarına iyi bir yaşam sürmeleri ve eğitim desteği sağlanması için yadım çağrısında bulundu.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden 12 yaşındaki Zeynep, kardeşleriyle yaşam mücadelesi veriyor
Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden 12 yaşındaki Zeynep, kardeşleriyle yaşam mücadelesi veriyor
Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden 12 yaşındaki Zeynep, kardeşleriyle yaşam mücadelesi veriyor
Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden 12 yaşındaki Zeynep, kardeşleriyle yaşam mücadelesi veriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khuzama El Hamvi

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