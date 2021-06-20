Suriye'deki iç savaştan kaçan Mahir Mardin'de zanaat sahibi oldu
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Suriye'deki iç savaştan kaçan Mahir Mardin'de zanaat sahibi oldu

Suriye'deki iç savaştan kaçan Mahir Mardin'de zanaat sahibi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Til Temir'den 8 yıl önce Türkiye'ye gelen 21 yaşındaki Mahir Mustafa, ailesiyle yerleştiği Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dikiş makinesi tamiri ustası oldu.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Til Temir'den 8 yıl önce Türkiye'ye gelen 21 yaşındaki Mahir Mustafa, ailesiyle yerleştiği Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dikiş makinesi tamiri ustası oldu.

Mahir Mustafa 13 yaşındayken ailesiyle birlikte 2013 yılında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındı. Kızıltepe'ye yerleşen Mahir iş sahibi olmak için dikiş makinesi tamiri yapılan bir iş yerinde çalışmaya başladı. Kısa sürede makine tamiri yapmayı öğrenen genç Mahir, şimdilerde Türkiye'nin değişik illerinden gelen bozuk dikiş makinelerinin tamirini yapıyor. Mahir Mustafa, çalıştığı iş yerindeki ustaların da büyük takdirini toplamış.

Meslek sahibi olduğu için sevindiğini anlatan Mahir Mustafa, "2013 yılında Suriye'den Türkiye'ye geldim. Burada dikiş makinesi tamircisi oldum" dedi.

Mahir ile birlikte çalışan Ahmet Avcı ise, "Mahir Suriye'den geldi. 2013 yılında daha çocukken yanımıza başvurdu. 'Ben meslek sahibi olmak istiyorum' dedi. Bizim yanımızda tamir ve dikiş işini öğrendi. Şimdi artık o da bir usta. Burada çok güzel işler başardı. Burada yaptığımız makineleri bölgeni her tarafına gönderiyoruz. Türkiye'nin belirli noktalarına da gönderiyoruz. Mahir gerçekten bu içi çok çabuk kaptı" diye konuştu. - MARDİN

Suriye'deki iç savaştan kaçan Mahir Mardin'de zanaat sahibi oldu
Suriye'deki iç savaştan kaçan Mahir Mardin'de zanaat sahibi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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