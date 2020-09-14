Son dakika! Suriye'de şehit edilen Kızılay personeli yarın defnedilecek Son dakika gündem haberi: Suriye'nin El-Bab bölgesinde sürdürülen yardım faaliyetlerine intikal halinde olan Kızılay aracına teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Düzceli Mehmet Arif Kıdıman naaşı yarın Düzce Cedidiye Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Suriye'nin El-Bab bölgesinde sürdürülen yardım faaliyetlerine intikal halinde olan Kızılay aracına teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Düzceli Mehmet Arif Kıdıman naaşı yarın Düzce Cedidiye Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile teröristlerden temizlediği El-Bab bölgesinde Kızılay tarafından sürdürülen yardım çalışmalarında görevli personellerin intikal ettiği sırada silahlı saldırı sonucu şehit olan Düzceli Mehmet Arif Kıdıman'ın cenaze tarihi belli oldu. Şehit olduğu bölgeden ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi morguna getirilen Kıdıman'ın naaşı, otopsisinin yapılmasının ardından bu gece memleketi Düzce'ye getirilecek. Şehidin naaşı 15 Eylül Salı günü Cedidiye Camii'nde saat 11.30'da kılınacak cenaze namazının ardından babası merhum gazetesi Mehmet Kıdıman'ın yanına defin edilecek.

(Enes Bektaş/İHA)

Kaynak: İHA