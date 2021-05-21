Suriye'de Esed rejiminin yurt dışında oy verme işlemini başlattığı sözde seçim protesto edildi
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Suriye'de Esed rejiminin yurt dışında oy verme işlemini başlattığı sözde seçim protesto edildi

Anadolu Ajansı / İzzettin Kasım - Haberler | Güncel

Gösteri yapılmasından detaylar Bayraklar ve Esed rejimi aleyhine dövizler taşınması Slogan atılması RöportajlarSuriye'de Esed rejiminin yurt dışında oy verme işlemini başlattığı sözde seçim protesto edildi İdlib'de sözde seçimi protesto edenlerden Rıdvan Atraş: "Yapılan seçim yasa dışıdır.

Gösteri yapılmasından detaylar

Bayraklar ve Esed rejimi aleyhine dövizler taşınması

Slogan atılması

Röportajlar

Suriye'de Esed rejiminin yurt dışında oy verme işlemini başlattığı sözde seçim protesto edildi

İdlib'de sözde seçimi protesto edenlerden Rıdvan Atraş:

"Yapılan seçim yasa dışıdır. BM'nin kararına aykırıdır. Rejimin kontrol ettiği bölgelerdeki Suriye halkına bu seçimin yasal olmadığı mesajını iletiyorum. Beşşar Esed Suriye'nin her yerinde katliam yaptı"

Raşid Hamdavi:

" Yapılan bu seçimi tarihin çöplüğüne gömeceğiz. Beşşar Esed'in seçimi yasal değil. Bu devrim Esed düşene kadar devam edecek "

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek İdlib iline sığınan halk, rejimin yurt dışında oy verme sürecini başlattığı sözde devlet başkanlığı seçimine tepki gösterdi.

Esed rejimi ocak ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) gözetiminde Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarıyla süren siyasi süreci görmezden gelerek milyonlarca Suriyelinin ülkeyi terk ettiği ve yurt içinde yerinden edildiği bir ortamda, devlet başkanlığı seçimine gidiyor.

Rejimin Suriye'de 26 Mayıs'ta düzenleyeceği sözde devlet başkanlığı seçimi kapsamında, bazı ülkelerdeki temsilciliklerinde başlattığı oy verme işlemine, rejimin saldırılarla yerinden ettiği halk karşı çıkıyor.

İdlib iliyle Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ve Azez ilçelerinde bir araya gelen binlerce sivil, rejimin başlattığı sözde seçimleri protesto etti.

Gösterilerde, "Çocuk katilinin seçimlerini boykot edin", "Esed'in meşruiyeti yoktur", "Rejimin yapacağı seçim yasal değil" yazılı Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı.

İdlib'deki gösteriye katılanlardan Rıdvan Atraş, Suriye'de rejimin düzenlediği sözde seçimleri protesto ettiklerini söyledi.

Atraş, "Yapılan seçimin yasa dışıdır. BM'nin kararına aykırıdır. Rejimin kontrol ettiği bölgelerdeki Suriye halkına bu seçimin yasal olmadığı mesajını iletiyorum. Beşşar Esed Suriye'nin her yerinde katliam yaptı." dedi.

Raşid Hamdavi de seçimlere ve Esed'e karşı olduklarını söyledi.

Hamdavi, "Yapılan bu seçimi tarihin çöplüğüne gömeceğiz Beşşar Esed'in seçimi yasal değil. Bu devrim Esed düşene kadar devam edecek." dedi.

Ömer Ahmed de Esed rejiminin meşru bir hükümet olmadığını söyledi.

Ahmed, "Esed'in yasallığı devrim başladığı ilk andan itibaren bitti. Bu saçmalığa ortak olan herkes Esed gibidir. Buradan Beşşar Esed'in seçimini ülkelerinde yasaklayan Almanya, Fransa ve Türkiye'ye şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Suriye'de Esed rejiminin yurt dışında oy verme işlemini başlattığı sözde seçim protesto edildi
Suriye'de Esed rejiminin yurt dışında oy verme işlemini başlattığı sözde seçim protesto edildi
Suriye'de Esed rejiminin yurt dışında oy verme işlemini başlattığı sözde seçim protesto edildi
Suriye'de Esed rejiminin yurt dışında oy verme işlemini başlattığı sözde seçim protesto edildi
Suriye'de Esed rejiminin yurt dışında oy verme işlemini başlattığı sözde seçim protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzettin Kasım

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