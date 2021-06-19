Suriye'de Esed rejiminin saldırısında bir sivil savunma çalışanı yaşamını yitirdi
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Suriye'de Esed rejiminin saldırısında bir sivil savunma çalışanı yaşamını yitirdi

Suriye'de Esed rejiminin saldırısında bir sivil savunma çalışanı yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet - Haberler | Güncel

Beşşar Esed rejimi güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi sınırları içindeki Kastun köyünde Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerine ait merkeze düzenlediği saldırıda 1 sivil savunma personeli hayatını kaybetti, 4'ü de yaralandı.

Beşşar Esed rejimi güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi sınırları içindeki Kastun köyünde Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerine ait merkeze düzenlediği saldırıda 1 sivil savunma personeli hayatını kaybetti, 4'ü de yaralandı.

Esed rejim güçleri, Hama'nın kuzeybatısında bulunan Kastun köyünde sivil savunma merkezine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Hedef alınan merkezinin Medya Sorumlusu Muhammed Hammade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda bir 1 sivil savunma çalışanının yaşamını yitirdiğini, en az 4 personelin de yaralandığını söyledi.

Hammade, saldırının sabah saatlerinde merkezde nöbet değişimi sırasında yapıldığını belirterek, çevredeki sağlık merkezlerine nakledilen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Hedef alınan sivil savunma merkezi yıkılarak hizmet dışı kaldı.

Muhaliflere ait gözlemevine göre, rejim güçleri saldırıyı İdlib'in güneybatısındaki Kefrenbil beldesine bağlı Bisakle köyündeki mevzilerinden gerçekleştirdi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki birçok yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye ve Rusya arasında yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

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