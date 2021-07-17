Suriye'de 'demokratik' seçimin kazananı Esad yemin etti
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Suriye'de 'demokratik' seçimin kazananı Esad yemin etti

Suriye'de 'demokratik' seçimin kazananı Esad yemin etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde 26 Mayıs'ta düzenlenen 'demokratik' seçimin kazananı Esad, yemin etti.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde 26 Mayıs'ta düzenlenen 'demokratik' seçimin kazananı Esad, yemin etti.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde 26 Mayıs'ta yapılan ve ABD, Avrupa, Türkiye tarafından sonuçları tanınmayan tartışmalı devlet başkanlığı seçiminde oyların yüzde 95.1'ini alan Esad, bugün yemin etti. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Esad'ın yemin törenine Halk Meclisi üyeleri, siyaset, iş, kültür, spor ve sanat dünyasından isimler katıldı. Yeni dönemine ağır ekonomik krizle başlayan Esad, konuşmasında Suriye'nin Lübnan bankalarında dondurulmuş 40 ila 60 milyar dolar parasının olduğunu söyledi.

Beşar Esad, 17 Temmuz 2000'de babası Hafız Esad'ın yerini almıştı.

Suriye'de 'demokratik' seçim

Başkent Şam, Lazkiye ve Duma kentinde halk oy kullanırken, söz konusu seçim İdlib, Azez dahil olmak üzere farklı bölgelerde protesto edilmişti. Yalnızca 3 adayın bulunduğu "göstermelik" seçimde kaydedilen görüntüler seçimin ne denli "demokratik" olduğunu gözler önüne sermişti. Şam'da bulunan bir oy verme merkezinde bir sivil tarafından çekilen görüntüde, oy kullanmaya giden halka hazır oy kağıtları verildiği kameraya yansımıştı. - ŞAM

Suriye'de 'demokratik' seçimin kazananı Esad yemin etti
Suriye'de 'demokratik' seçimin kazananı Esad yemin etti
Suriye'de 'demokratik' seçimin kazananı Esad yemin etti
Suriye'de 'demokratik' seçimin kazananı Esad yemin etti
Suriye'de 'demokratik' seçimin kazananı Esad yemin etti
Suriye'de 'demokratik' seçimin kazananı Esad yemin etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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