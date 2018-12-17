Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir ile Görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ile bir araya geldiği bildirildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ile bir araya geldiği bildirildi. Suriye'yi 2011 yılından bu yana ilk defa ziyaret eden arap cumhurbaşkanı sıfatıyla Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir oldu.
Suriye'de iş nedeniyle bulunan Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir Esad ile ikili ilişkileri ve bölgedeki olup bitenleri konuştukları kaydedildi.
2011 yılından bu yana, Suriye'yi ziyaret eden ilk arap cumhurbaşkanlarından Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir'in olduğu ifade edildi. - ŞAM