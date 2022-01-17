Survivor All Star yeni sezonda yeni kurallarla geldi. Acun Ilıcalı'nın duyurduğu Sürgün adası nasıl bir yer? Survivor sürgün kampı nedir? Sürgün Kampi terimini ilk kez duyan izleyenler bu sorulara yanıt aradı. Peki, Sürgün adası nasıl bir yer? Survivor sürgün kampı nedir? Sürgün kampı kuralları nedir? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor All Star hızlı bir başlangıç yaptı. Yeni sezonda Sürgün Kampı kuralını getiren Acun Ilıcalı, yeni kuralın detaylarını da yarışmada paylaştı. Sürgün adası nasıl bir yer? Survivor sürgün kampı nedir? soruları araştırılmakta. İşte detaylarıyla birlikte Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Sürgün adası nasıl bir yer? Survivor sürgün kampı nedir? sorularının yanıtı haberimizde...

SÜRGÜN KAMPI NASIL BİR YER?

Survivor All Star kurallarını açıklayan Acun Ilıcalı, 'Sürgün kampı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: 'Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak!''

Acun Ilıcalı, ''Dört gün orayı çıkaramayacak 10 yarışmacı sayabilirim. Saatlerin zor geçtiğini biliyorum. Onun dışında ilk giden 24 saat boyunca tek kalacak. İkinci giren iki kişiyle yaşayacak. Oraya gidenin Allah yardımcısı olsun.'' dedi.

Bir yarışmacı seçilecek ve o kişi sürgün adasına gidecek. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'dan elenecek.

Kalan yarışmacılar adada günleri yalnız geçirecek ve geri dönecekler.

Sürgün Adası Kuralları:

Günlük erzakları tüketecekler ve ödüllerden faydalanamayacaklar.

Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler.

Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak.

Dört yarışmacı beraber kalacak.

Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yasak.

SURVİVOR SÜRGÜN KAMPI NEDİR?

Survivor'da yeni sezon ile birlikte, elemeler öncesi Sürgün Kampı kuralı getirildi. Sürgün kampı kuralına göre, her gün dokunulmazlık oyunu oynanacak ve kaybeden takımın yapılan oylama ile en çok oy alan yarışmacısı sürgün kampına gönderilecek. 4 gün sonunda toplamda 4 eleme adayının belirlenmesinin ardından 5. gün Survivor'a veda edecek yarışmacı Sürgün kampına gönderilen 4 eleme adayı arasından belirlenecek.

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