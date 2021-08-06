Gönderdiği yardım araçlarının üzerine adını yazdıran Süreyya Yalçın'a büyük tepki

Geçtiğimiz günlerde alevlere teslim olan Bodrum'da teknede verdiği pozla eleştiri oklarının hedefi olan Süreyya Yalçın, hatasını telafi etmek için bölgeye yardım aracı gönderdi. Ancak sosyetik güzelin aracın üzerine kendi adını yazdırması bölgedeki vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Bodrum'da çıkan yangın esnasında verdiği tatil pozuyla tepki çeken Süreyya Yalçın, hatasını telafi etmek için yardım göndermişti. Yalçın, bu kez de adının yazılı olduğu yardım aracı yüzünden sıkıntılı.

GERİ GÖNDERMEK İSTEDİLER

Aracı gören bazı vatandaşlar, yardımları geri göndermek istedi. Bir grup vatandaş ise, "Öyle bir lüksümüz yok" diyerek bu girişimi engelledi.

PAYLAŞIMI HAYRETE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı başlayan yangınlar, herkesi üzerken, ünlüler de bu yangınlara sessiz kalmadı. Bodrum'da tatil yapan Süreyya Yalçın'ın yaptığı paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.

İşte Süreyya Yalçın'ın gönderdiği araç;

Kaynak: Hürriyet