Süreyya Yalçın 46 bavulla Türkiye'ye geldi
Bodrum'a İstanbul üzerinden aktarma yaparak gelen Süreyya Yalçın ve Ozan Baran, havaalanından akşam saatlerinde el ele ayrıldı.
Bodrum'a İstanbul üzerinden aktarma yaparak gelen Süreyya Yalçın ve Ozan Baran, havaalanından akşam saatlerinde el ele ayrıldı.
Çift, özel eşyalarının bulunduğu bavulu bindikleri VIP araca taşıttı. Geride kalan 45 bavul ise ayrı bir arabaya yüklendi.
Bagaj işlemleri toplamda 2 saat sürdü. Çiftin yardımcıları, bavulların tümünü araca sığdırmakta zorluk çekti.
Kaynak: Hürriyet