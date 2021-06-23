Süreyya Ayhan Kop kimdir? Atletizm Süreyya Ayhan kaç yaşında, nereli?

Orta mesafede yarışmış eski Türk atletlerden olan Süreyya Ayhan Kop, atletizm alanında birçok başarıya imza atmış isimdir. Bir dönem hakkında çıkan haberlerle ve başarılarıyla gündemde olan eski milli atlet Süreyya Ayhan Kop'un hayatı merak ediliyor. Peki, Süreyya Ayhan Kop kimdir? Atletizm Süreyya Ayhan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Orta mesafede yarışmış eski Türk atletlerden olan Süreyya Ayhan Kop, atletizm alanında birçok başarıya imza atmış isimdir. Bir dönem hakkında çıkan haberlerle ve başarılarıyla gündemde olan eski milli atlet Süreyya Ayhan Kop,hâlen 3:55.33 ile 1500 metre kadınlar Türkiye rekorunu elinde bulunduruyor. Peki, hayatı merak edilen Süreyya Ayhan Kop kimdir? Atletizm Süreyya Ayhan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

SÜREYYA AYHAN KOP KİMDİR?

Süreyya Ayhan Kop, 6 Eylül 1978 tarihinde Korgun, Çankırı'da doğan orta mesafede yarışmış eski Türk atlettir. Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde finale kalan (2001), madalya kazanan (2003) ve Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan (2002) ilk Türk atlettir.

İç Anadolu Bölgesi'nin Çankırı ili Korgun ilçesinde doğmasına rağmen babasının amatör atlet olması ve ona destek olması ile lise yıllarında atletizme başladı. 1992'de şimdiki eşi Yücel Kop ile tanıştı. O günden bu yana Kop'un antrenörlüğünde çalışmaktadır.

Liseden sonra Kahramanmaraş Spor Akademisi'ne başlayarak Kahramanmaraş'a gitti. Üniversitede okuduğu dönemde spora devam etmek ve antrenman yapmak konusunda zorluklar yaşadı. Bu dönemde Aksaray Belediyesi'nin destekleriyle çalışmalarını sürdürdü. Aksaray Belediye Spor Kulübü dışında MTA, Ankara ve Fenerbahçe kulüplerinde koştu. 1997 yılında Fenerbahçe ile ENKA arasında dört yüzücüye karşılık dört atlet takası sonucunda ENKA'ya transfer oldu.

Sidney'de düzenlenen 2000 Yaz Olimpiyatlarıda 1500 metrede yarı final koşarak Türkiye'de yaygın biçimde tanındı. Kanada'nın Edmonton kentinde düzenlenen 2001 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre yarı finalinde ilk iki turunu önde götürdüğü koşuda Rumen Violeta Szekely'ye geçilerek 4.10.36'lık derecesiyle serisinde 2. olarak finale kaldı. Böylece finale kalarak Türk atletizminde bir ilki daha gerçekleştirdi. İki gün sonra yapılan final koşusunu 4.08.17'lik derecesiyle 12 atlet arasında 8. sırada tamamladı. Pekin'de düzenlenen 2001 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 1500 metrede birinciliği elde etti ve oyunlar tarihinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdı.

Münih'te düzenlenen 2002 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda, 11 Ağustos 2002'de koşulan 1500 metre finalinde, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Rumen atlet Gabriela Szabo ile son metrelerde girdiği zorlu mücadeleyi son anda kazanarak yarışın birinciliğini ve altın madalyayı elde etti. 3.58.79'luk derecesiyle Türkiye Rekoru kırıp bu dalda bu yılın dünyada en iyi derecesini elde eden Ayhan, böylece Türkiye'ye atletizmde Avrupa şampiyonalarında ilk altın madalyayı, Ruhi Sarıalp'den sonra da 2. madalyayı kazandırmış oldu.

2002 ve 2003 yılları boyunca bu mesafenin en iyi atleti olarak kabul edildi. 2002'de Avrupa'da yılın en başarılı kadın atleti seçildi.

Paris'te yapılan 2003 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, 1500 metrede Rus atlet Tatyana Tomashova'nın ardından ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Bu başarısıyla Türkiye'nin, Dünya Atletizm Şampiyonaları tarihindeki ilk madalyasını da elde etti.

Ayhan, hâlen 3:55.33 ile 1500 metre kadınlar Türkiye rekorunu elinde bulunduruyor.

SÜREYYA AYHAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Süreyya Ayhan Kop,1978 doğumlu olup 43 yaşında ve Çankırılıdır.