Sürekli kilo kaybeden Mustafa bebek, hayata tutunamadı
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Sürekli kilo kaybeden Mustafa bebek, hayata tutunamadı

Sürekli kilo kaybeden Mustafa bebek, hayata tutunamadı
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan ve 5 aylıkken başlayan rahatsızlıkları nedeniyle sürekli kilo kaybeden Suriyeli Mustafa İbrahim El Cidey (1), hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan ve 5 aylıkken başlayan rahatsızlıkları nedeniyle sürekli kilo kaybeden Suriyeli Mustafa İbrahim El Cidey (1), hayatını kaybetti.

Suriye'nin Halep kentine bağlı bir köyde yaşayan Türkmen Abdurrahman İbrahim El Cidey (30), iç savaşın başlamasının ardından ağabeyiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Önce İstanbul'a giden Abdurrahman İbrahim El Cidey, daha sonra Manavgat'a yerleşti. Bu sırada amcasının kızı Fevziye İbrahim El Cidey (23) evlendi. Manavgat'ta gündelik çeşitli işlerde çalışan Abdurrahman İbrahim El Cidey'in Muhammet (4) ve Mustafa (1) adını verdikleri 2 çocuğu oldu. Çiftin bir kız çocukları da 21 günlükken yaşamını yitirdi.

RAHATSIZLIKLARI 5 AYLIKKEN BAŞLADIÇocuklardan Muhammet normal gelişimini sürdürürken, bir gözü kapalı olarak dünyaya gelen Mustafa'nın yapılan ameliyatla gözü açıldı. Ailesi, 5 aylık olduğunda çeşitli rahatsızlıkları başlaması üzerine Mustafa bebeği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede 2,5 ay yatan Mustafa'nın, ciğerinde, midesinde, boğazında ve gözlerinde sorun olduğu tespit edildi. 5 ay olana kadar normal gelişimini sürdüren Mustafa, her geçen gün kilo kaybetmeye başladı.BU SABAH ÖLDÜHastaneden taburcu edilen ve tedavilerinden sonuç alınamayan Mustafa bebek, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mustafa bebeğin cenazesi, morga konuldu. Minik Mustafa'nın doğduğu zaman göz haricinde hiçbir rahatsızlığı olmadığını söyleyen Abdurrahman İbrahim El Cidey, "Doğduktan sonra hiçbir şey fark etmedik. Tombul bir çocuktu. Sadece gözünde bir sorun vardı, görmüyordu. Doktorlar uğraştı, ameliyat edildi, göz damarları açıldı. 5 aylık olunca zayıflamaya başladı. Emzirirken bir şeyler oluyordu. Dokunduğumuzda ağlardı. Geceleri hiç uyumuyordu" diye konuştu.

Mustafa'da rahatsızlık belirtileri başlayınca hastaneye gittiklerini, ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini anlatan Abdurrahman İbrahim El Cidey, "Orada 2- 2,5 ay kadar yatırdılar. Doktorlar, rahatsızlığı konusunda net bir şey söylemedi. Ciğerinde, gözünde, midesinde, boğazında sıkıntılar vardı" dedi.


Sürekli kilo kaybeden Mustafa bebek, hayata tutunamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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