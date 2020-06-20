Sürdürülebilir Gelecek Teknolojinin Elinde: İlginç Sonuçlar Ortaya Çıktı! Teknolojinin katkıları ile sürdürülebilir gelecek çok uzak değil.

Teknolojinin katkıları ile sürdürülebilir gelecek çok uzak değil. Burada sürdürülebilir olmaktan kasıt elbette daha çok enerji sistemleri. Şu anda Dünya'ya en fazla zarar veren üretim alanı hiç şüphesiz enerji ile ilgili olanlardır. Peki insanlar bu konuda farkındalık kazanabildi mi? Gelin araştırma sonuçlarına hep beraber bir göz atalım.

Ericsson tarafından yayınlanan 'Tüketiciler, Sürdürülebilirlik ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri' (Consumers, Sustainability and ICT) başlıklı rapor, hem kullanıcılar hem de teknoloji üreticileri arasında büyük bir dikkat çekmeyi başardı. Özellikle de insanların sürdürülebilirlik alanında farkındalık kazanıp kazanmadığı ortaya çıktı.

Sürdürülebilir gelecek için insanların çoğu hazır

Yaklaşık olarak bundan 20 yıl önce beş tüketiciden ikisi hava ve su kirliliği hakkında bazı kaygılara sahipti. Şimdi ise aynı oran iki tüketiciden biri seviyesine çıktı. Dünyadaki en büyük değişimlerden bir tanesi olan küresel iklim değişikliği konusunda endişelenenlerin oranı ise %13 seviyelerinden %50'ye kadar fırladı.

Küresel çapta 12 bin tüketici ile yapılan çalışmalar sonucunda; her 10 tüketiciden 8'i çevrenin korunmasından hükümetleri sorumlu tutuyor. Aynı zamanda %70 gibi bir bölüm vatandaşların sorumluluğuna inanıyor. Yine bunlar arasında yapılan araştırmalar sonucunda, insanların %50 gibi bir bölümü markaların da sorumlu olduğunu düşünüyor. Peki siz bu konu hakkında nasıl bir fikre sahipsiniz? Yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.