Sürat Kargo çalışma saatleri | Sürat Kargo kaça kadar açık? Sürat Kargo açılış-kapanış saatleri, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
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Sürat Kargo çalışma saatleri | Sürat Kargo kaça kadar açık? Sürat Kargo açılış-kapanış saatleri, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Ülkemizde hizmet veren yerli kargo firmalarından birisi Sürat Kargo'dur. 2003 yılında kurulan Sürat Kargo'nun ülkemizde birçok şubesi bulunmaktadır. Hızından dolayı tavsiye edilen Sürat Kargo'nun çalışma saatleri de çok merak ediliyor. Peki Sürat Kargo ne zaman açılır, ne zaman kapanır, açılış kapanış saatleri nedir tüm detaylar haberimizde...

Sürat Kargo çalışma saatleri | Sürat Kargo kaça kadar açık? Sürat Kargo açılış-kapanış saatleri, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
12.08.2020 17:06 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:09

Kargo şubelerinin mesai saatleri vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Bu kargolardan birisi de Sürat Kargo'dur. Türkiye'de hizmet veren Sürat Kargo kaçta açılıyor, kaça kadar açık, öğlen molası çalışıyor mu, hafta sonu açık mı tüm cevaplar aşağıda.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PAZARTESİ : 09:00 - 18:30

SALI : 09:00 - 18:30

ÇARŞAMBA : 09:00 - 18:30

PERŞEMBE : 09:00 - 18:30

CUMA : 09:00 - 18:30

CUMARTESİ : 09:00 - 14:30 (Yarım gün çalışmaktadır!)

PAZAR :Pazar günleri kapalıdır!

Sürat Kargo hafta içi her gün sabah saat 09:00 'da açılmaktadır. Akşam ise saat 18:30 'da kapanmaktadır. Öğlen arası da hizmet vermektedir. Aslında çalışanlar öğle molası veriyor. Fakat nöbet sisteminden dolayı bu durum müşterilere yansıtılmamaktadır. Yani 12-1 gibi bile şubeye gitseniz işleminiz yapılır.

Pazar günleri Sürat Kargo kapalıdır. Fakat cumartesi günü öğlen saat 14:30'a kadar hizmet vermektedir. Cumartesi günü de şubelere gidip kargo teslimatı veya gönderimi yapabilirsiniz. Koronavirüs kapsamında çalışma saatlerini düzenleyen kargo firması, normalleşme sürecinde tekrardan eski çalışma düzenine dönmüştür.

SÜRAT KARGO AÇILIŞ - KAPANIŞ SAATLERİ

Sürat Kargo kaçta açılıyor : 09:00

Sürat Kargo kaçta kapanıyor : 18:30

Sürat Kargo öğlen molası açık mı : Evet açıktır.

Sürat Kargo pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri sabah 9'da açılıp akşam 18:30'da kapanmaktadır. Cumartesi günü ise yine 9'da açılıyor. Fakat yarım gün çalıştığı için öğlen 14:30'da kapanmaktadır.

SÜRAT KARGO DAĞITIM - TESLİMAT GÜNLERİ VE SAATLERİ NE ZAMAN?

Sürat Kargo dağıtım ve teslimat zamanları çok merak ediliyor. Çünkü bu zaman dilimleri içerisinde kargo alacaklar evlerinde kalmak istiyorlar. Sürat Kargo teslimat ve dağıtım günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü 08.30 - 18.00 saatleri arasındadır. Yani dağıtımlar sabah 8:30 'da başlar ve akşam 18:00 'a kadar devam eder. Bu zaman zarfı içerisinde evinize kargo gelebilir. Bu bakımdan kargom nerede uygulamasını kullanarak kargonuzun yerini öğrenebilir ve ona göre evde kalma durumunuzu ayarlayabilirsiniz.

SÜRAT KARGO SABAH KAÇTA AÇILIYOR?

Sürat Kargo şubeleri hafta içi her gün sabah saat 9'da açılmaktadır. Cumartesi günü de sabah 9'da açılıyor.

SÜRAT KARGO AKŞAM KAÇA KADAR AÇIK?

Sürat Kargo şubeleri hafta içi her gün akşam saat 18:30 'da kapanmaktadır. Yani akşam 18:30 'a kadar açıktır. Cumartesi günü ise yarım gün çalıştığı için öğlen 14:30 'a kadar çalışmaktadır.

SÜRAT KARGO ÖĞLE ARASI AÇIK MI? HİZMET VERİYOR MU?

Sürat Kargo öğlen arası kapalı değildir. Yani öğlen şubeye gitseniz bile kargo işlemleri yapabilirsiniz. Öğlen molası müşterilere yansıtılmıyor. Bu bakımdan gün içerisinde istediğiniz zaman diliminde kargo şubelerine gidebilir ve işlemlerinizi halledebilirsiniz. Kargo gönderim, teslimat, iade, dağıtım hepsini gün içerisinde öğle arası bile yapabilirsiniz.

SÜRAT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

Sürat Kargo şubeleri hafta sonu cumartesi yarım gün çalışmaktadır. Pazar günü kapalı olan şubeler cumartesi günü sabah saat 9'da açılıyor ve öğlen 14:30 'a kadar çalışıyor. Pazar günü tüm şubeler tamamen kapalıdır.

Cumartesi günü en geç saat 2'ye kadar şubeye gidip kargonuz varsa teslim etmeniz gerekiyor. Geç kaldığınız taktirde kargonuz pazartesiye kalır.

SÜRAT KARGO HAKKINDA KISACA BİLGİLER

Sürat Kargo 2003 yılı Temmuz ayında İstanbul'da kurulan bir kargo şirketidir. Kaynak Holding'in bünyesinde bulunur. Sürat Kargo'nun şube ve dağıtım merkezi sayıları şu şekilde:

Bölge müdürlüğü : 19 adet

Transfer merkezi : 24 adet

Toplam şube sayısı : 556 şube

Nokta sayısı : 34

Mobil şube sayısı : 5

Mobil dağıtım alanı : 772

Araç sayısı : 1278

Toplam çalışan sayısı : 4 bin

Sürat Kargo Türkiye'de ve dünyanın 220 ülkesinde hizmet vermektedir.

SÜRAT KARGO İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sürat Kargo çağrı merkezi numarası "0850 202 02 02" şekildedir. Bu numarayı arayarak müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz.

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