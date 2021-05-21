Sürat kargo çalışma saatleri 2021 | Sürat Kargo kaçta kapanıyor? Sürat Kargo kaça kadar açık?

Sürat Kargo çalışma saatleri, kargo işlemleri gerçekleştirecek ya da bekleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Özellikle dini bayram, resmi tatil ve hafta sonları kargo işlemi olanlar, Aras Kargo mesai saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Sürat kargo çalışma saatleri 2021 | Sürat Kargo kaçta kapanıyor? Sürat Kargo kaça kadar açık?

Her gün yüzbinlerce kargo dağıtmayı yurt içi ve yurt dışına kargo dağıtan Aras Kargo'nun çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kargo gönderecek veya alacak kişiler "Sürat Kargo kaçta açılıyor, kapanıyor?" diye soruyor.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Sürat Kargo, hafta içi sabah açılış saati 08:30, akşam kapanış saati ise 18:00. Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

SÜRAT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta sonları Cumartesi günü 08:30'dan 14.00'a kadar çalışan Sürat Kargo, Pazar günü kapalıdır. Sürat Kargo ülkenin doğu bölgelerinde bulunan illerinde ise hafta içleri 08:30'dan 18:00'a kadar, Cumartesi günleri de 08:30'dan 14:00'a açık bulunmaktadır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Sabah Açılış Saati: 08:30

Akşam Kapanış Saati: 18:00

Cumartesi Çalışma Saatleri: 08:30 – 14:00

Pazar Günü: Kapalı

Sürat Kargo 2003 yılının Temmuz ayında kuruldu. Kargo sektörünün en genç markalarından biri olarak kısa zamanda en önemli oyuncuları arasında yerini aldı. Bugün 700'e yakın şube, 1600 araçlık dev filosu, 1100 üzerinde mobil dağıtım alanı, 5000'i aşkın personeli ile gönderilerinizi Türkiye'nin her yerine ve dünyanın 228 ülkesine güvenle taşıyor.

Sürat Kargo merkez binası, Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. No: 31 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Sürat Kargo merkez şubesine 212 410 30 30 numaralı telefon aracılığıyla veya 212 410 30 31 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

Sürat Kargo Şubeleri Saat Kaçta Açılıyor : Sürat Kargo şubeleri hafta içi ve Cumartesi günü sabah 08:30'da açılır.

Sürat Kargo Şubeleri Saat Kaçta Kapanıyor : Sürat Kargo şubeleri hafta içi saat 18:00'de, Cumartesi günü ise saat 14:00'de kapanır.

Sürat Kargo Hafta Sonu Açık Mı : Sürat Kargo hafta sonu sadece Cumartesi günü hizmet vermektedir. Pazar günü tüm şubeleri kapalıdır.

Sürat Kargo Öğle Arası Açık Mı: Sürat Kargo şubeleri öğle arası tatili yapmamaktadır. Şubeler açılış saatleri ve kapanış saatleri yani mesai saatleri içerisinde hizmetlerine aralıksız devam ederler.

Sürat Kargo Bayramda Açık Mı,Çalışıyor Mu : Sürat Kargo, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermez. Ancak Arefe günleri açıktır.

Sürat Kargo Dağıtım/ Teslimat Saatleri : Sürat Kargo gönderileri hafta içi ( Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ) sabah 09:00 ile akşam saat 18:00 arasında teslim etmektedir. Sürat Kargo Cumartesi günü ise saat 14:00'e kadar kargo teslimi yapmaktadır. Pazar günü ise gönderi teslimi yapılmaz.

Sürat Kargo Kurye Çağırma Saatleri : Sürat Kargo şubelere gitmeden kargolarınızı evden almanıza olanak tanımaktadır. Bunun için kurye çağırma servisini kullanabilirsiniz. Kurye çağırma saatleri ise saat 15:00 ile 18:00 arası olarak belirlenmiştir.

Sürat Kargo Çağrı Merkezi Çalışma Saatleri : Sürat Kargo çağrı merkezi numarası olan "0850 202 0 202" telefon numarası saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu yazımızda Sürat Kargo çalışma saatleri, Cumartesi dağıtım yapıyor mu, Pazar dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar dağıtım yapıyor ile açılış saatleri ve kapanış saatleri gibi konularda detaylı bilgiler sunduk.