Sur Belediye Başkanı gözaltında; Eren'i şehit eden teröristin cenazesine katılmış - Yeniden

20.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:06

DİYARBAKIR'da merkez Sur ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesi, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden 'kırmızı' kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı tespit edildi. Buluttekin, PKK'lı teröristlerin cenazelerine ve terör örgütü propagandasına dönüşen eylemlere katılmak, teröristlerden talimat almak ile KHK kapsamında kapatılan derneğe üye olmakla suçlanıyor.

HDP'li Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen farklı terör soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah düzenlenen operasyonda evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Buluttekin ve 2 meclis üyesinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ile 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak' suçlarından başlatılan soruşturmaları devam eden Buluttekin'e, daha önce 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, HDP İl Başkanlığı binasındaki bir konuşmasına ilişkin,'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası verilmişti.TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILMIŞGözaltına alınan Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden 'kırmızı' kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katıldığı ortaya çıktı. Hakkında yürütülen soruşturmalarda, Buluttekin'in 17 Mart'ta Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde terör suçundan hükümlü, intihar ederek yaşamına son veren Zülküf Gezen'in taziyesine katıldığı ve 4 Aralık 2017'de de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Hamdusena Atala'nın cenazesine katıldığı da belirlendi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristler için düzenlenen mevlit programına katıldığı da belirlenen Buluttekin, teröristleri sahiplenmek ve onları desteklemekle suçlanıyor. Soruşturmada gizli tanık 'Firar', Buluttekin'in terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda örgütün çatı yapılanması olan KCK'da kadın yapılanmasının uzantısı olan TJA'da faaliyet yürüttüğünü ileri sürdü.BİRÇOK YASADIŞI EYLEME KATILMIŞGizli tanık 'Firar', HDP Diyarbakır İl Başkanı görevini yürüttüğü dönemde Bulettekin'in partide kadınların yapacağı eylem ve etkinliklere ilişkin terörist Berivan Elter'den talimat aldığını, KCK'da 'kadro' olarak faaliyet yürüten kişilerden de aldığı talimatları yerine getirdiğini de iddia etti. Buluttekin'in Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) terör örgütleriyle iltisakı olduğu gerekçesiyle kapatılan Özgür Kadın Kongresi'nin de üyesi olduğu belirlendi. Buluttekin'in 9 Ekim 2018'de, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde HDP milletvekillerinin il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla teröristbaşı Öcalan ile ilgili düzenlenen basın açıklamasına katıldığı ve 4 Nisan'da HDP İl Başkanlığı binası konferans salonunda belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunularak, slogan atılarak, terör örgütü propagandasına dönüştüğü bu etkinlikte de yer aldığı tespit edildi.Ayrıca Buluttekin'in farklı tarihlerde terör örgütü propagandasına dönüşen birçok eylem ve etkinliklere de katıldığı belirlendi.