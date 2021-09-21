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Otobüs durağında herkesi tedirgin eden poşetin içerisinden sızma zeytinyağı çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otobüs durağında herkesi tedirgin eden poşetin içerisinden sızma zeytinyağı çıktı

Antalya'daki bir otobüs durağında unutulan ve herkesi panikleten poşetin içerisinden sızma zeytinyağı çıkması, etraftaki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

DUMLUPINAR (DHA) - Antalya'da gün içerisinde yoğun olan duraklardan birindeki poşet, etraftaki vatandaşları korkuttu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Neyse ki korkulan olmadı, poşetten sızma zeytinyağı çıktı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar yan yol üzerinde bulunan şehiriçi otobüs durağında bir poşetin unutulduğunu görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber bölgeye polis ekibi sevk edilirken, ekipler şüpheli poşetin olduğu durağın çevresini emniyete aldı. Polis ekipleri, bomba imha polisleri gelene kadar durağa otobüs gelmesini ve bölgeden geçmek isteyen vatandaşları uzaklaştırdı.

POŞET, BIÇAKLA KESİLDİ

Durak ve çevresinde poşetin sahibini de arayan ekipler sonuca ulaşamadı. Adrese gelen bomba imha ekipleri, özel kıyafetini giydikten sonra poşeti kontrol etti. Bıçakla kesilen poşetin içerisinden yarım halde biri kavanozda biri şişede zeytinyağı çıktı. Ekiplerin, çalışmasının ardından yol araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.

Şüpheli poşetten zeytinyağı çıktı

Otobüs durağında herkesi tedirgin eden poşetin içerisinden sızma zeytinyağı çıktı

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Son Dakika Haberleri
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