Şüpheli ölüm üzerine gözaltına alınan 7 kişiden 5'i adliyeye çıkartıldı
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Şüpheli ölüm üzerine gözaltına alınan 7 kişiden 5'i adliyeye çıkartıldı

Şüpheli ölüm üzerine gözaltına alınan 7 kişiden 5'i adliyeye çıkartıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 5 şüpheli adliyeye çıkartıldı.

Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 5 şüpheli adliyeye çıkartıldı.

Kütahya Şehirlerarası Otogarda yerde hareketsiz olarak bulunduktan sonra öldüğü tespit edilen Süleyman Erdal Kara'nın (49) şüpheli ölümü üzerine başlatılan çalışma sonucunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i adliyeye çıkartıldı.

Olayla ilgili çevredeki güvenlik kameraları incelenmiş ve yapılan otopsi sonucu Kara'nın darp edildiğinin belirlenmesi üzerine il emniyet müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Kara'nın şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Şüpheli ölüm üzerine gözaltına alınan 7 kişiden 5'i adliyeye çıkartıldı
Şüpheli ölüm üzerine gözaltına alınan 7 kişiden 5'i adliyeye çıkartıldı
Şüpheli ölüm üzerine gözaltına alınan 7 kişiden 5'i adliyeye çıkartıldı
Şüpheli ölüm üzerine gözaltına alınan 7 kişiden 5'i adliyeye çıkartıldı
Şüpheli ölüm üzerine gözaltına alınan 7 kişiden 5'i adliyeye çıkartıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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