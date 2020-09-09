Kadın market sahibini taciz edip tekme tokat döven zanlı yeniden gözaltında
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Kadın market sahibini taciz edip tekme tokat döven zanlı yeniden gözaltında

Muğla'da bir markete girerek işletmeci Elif Gültekin'e sözlü tacizde bulunup darbeden şahıs gözaltına alınmış sonrasında salıverilmişti. Kamuoyunda büyük tepki toplayan olay sonrası zanlı, Konya - Adana seferi yapan bir otobüste gözaltına alındı.

09.09.2020 08:49 | Son Güncelleme: 09.09.2020 10:45

Muğla'nın Milas ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda 10 yıldır market işleten Elif Gültekin'e, markete müşteri gibi girdikten sonra sözlü tacizde bulunup darp eden Kürşat Z. olayın ardından gözaltı alınmış, daha sora nöbetçi savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kamuoyunda geniş yer tutan olayın ardından zanlı yeniden gözaltına alındı.

TEKME TOKAT DÖVDÜ

Geçen pazar günü yaşanan olayda Kürşat Z. isimli kişi, yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete gelmiş, market sahibi Elif Gültekin'den iki bira ve sigara isteyerek kadına sözlü tacizde bulunmuş ardından tekme tokat dövmüştü. Dehşeti yaşayan talihsiz kadının kulağının arkasına 5 dikiş atılırken olay sonrası zanlının serbest bırakılması tepki topladı.

Kadın market sahibini taciz edip tekme tokat döven zanlı yeniden gözaltına alındı

YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Olayın kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından Gültekin'in ifadesine yeniden başvurulurken, zanlı Kürşat Z. hakkında ise yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu çalışma sonucunda Kürşat Z.'nin izine Adana'da rastlanıldı.

ADANA OTOBÜSÜNDE YAKALANDI

Adana emniyeti ile gerçekleşen irtibatta Kürşat Z. Konya - Adana seferi yapan bir otobüste gözaltına alındı. Zanlının ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Muğla'da bir kadını tekme tokat dövmüş, serbest bırakılmıştı! Yeniden aranan zanlı Adana'da yakalandı
Kadın market sahibini taciz edip tekme tokat döven zanlı yeniden gözaltında

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (7)
ADALET: Böyle Adalet olmaz. Bunu yapan insan olamaz
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TÜRK: gücü bir kadına yeten bir ÖKÜZ ve işini sosyal medyaya göre yapan bir ADALET sistemi. ülke MUZ CUMHURİYETİ deyince zorunuza gidiyor ama birileri ülkeyi batırmak için çalışıyor yani ÇALIŞMIYOR.
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AKREP: O KARARI VEREN HAKIMIN ALLAH BELASINI VERSIN.
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