Kadın market sahibini taciz edip tekme tokat döven zanlı yeniden gözaltında Muğla'da bir markete girerek işletmeci Elif Gültekin'e sözlü tacizde bulunup darbeden şahıs gözaltına alınmış sonrasında salıverilmişti. Kamuoyunda büyük tepki toplayan olay sonrası zanlı, Konya - Adana seferi yapan bir otobüste gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda 10 yıldır market işleten Elif Gültekin'e, markete müşteri gibi girdikten sonra sözlü tacizde bulunup darp eden Kürşat Z. olayın ardından gözaltı alınmış, daha sora nöbetçi savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kamuoyunda geniş yer tutan olayın ardından zanlı yeniden gözaltına alındı.

TEKME TOKAT DÖVDÜ

Geçen pazar günü yaşanan olayda Kürşat Z. isimli kişi, yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete gelmiş, market sahibi Elif Gültekin'den iki bira ve sigara isteyerek kadına sözlü tacizde bulunmuş ardından tekme tokat dövmüştü. Dehşeti yaşayan talihsiz kadının kulağının arkasına 5 dikiş atılırken olay sonrası zanlının serbest bırakılması tepki topladı.

YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Olayın kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından Gültekin'in ifadesine yeniden başvurulurken, zanlı Kürşat Z. hakkında ise yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu çalışma sonucunda Kürşat Z.'nin izine Adana'da rastlanıldı.

ADANA OTOBÜSÜNDE YAKALANDI

Adana emniyeti ile gerçekleşen irtibatta Kürşat Z. Konya - Adana seferi yapan bir otobüste gözaltına alındı. Zanlının ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA