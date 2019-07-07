Süpernova Patlamasından Sonra Yaşamaya Devam Eden Üç 'Zombi Yıldız' Keşfedildi

Bazı yıldızlar, yaşam enerjilerinin sonuna ulaştıklarında tamamen yol olurken süpernova olayı olarak bilinen şiddetli yıldız patlamalarının ardından bazı yıldızlarsa hayatta kalmaya devam edebilir. Bilim insanları, Kraliyet Astronomi Derneği'nin aylık toplantılarından birisinde yayınlanan çalışmada çekirdeklerinin patlamasına rağmen yanmaya devam eden üç adet zombi yıldızı keşfettiklerini duyurdular.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia Uzay Teleskobu verilerinden faydalanan ekip, zombi yıldızları olarak adlandırdıkları gök cisimlerinin çekirdekleri patladıktan sonra bile yaşamaya devam ettiğini, benzer gök cisimlerine göre daha az yoğunluğa sahip olduğunu ve daha az oksijenden oluştuğunu açıkladılar.

Zombi yıldızların üç tanesinden ikisi, Samanyolu Galaksisi içerisinde çok yüksek hızlarda ve belirli bir rotada hareket ederken üçüncü zombi yıldızı, diğer yıldızların tam tersi yönünde hareket ediyor ve diğerlerine göre daha yavaş.

Bilim insanları, daha önce bazı yıldızların süpernova olarak bilinen patlama olayı sonrasında öldüğünü ve yaşam enerjilerinin sonuna geldiklerinde ortadan kaybolduklarını tespit etmişlerdi. Yeni keşfedilen süpernova tipinde de bilim insanları, "Type Lax" olarak adlandırılan patlamaların daha yavaş gerçekleştiğini ortaya çıkardılar.

Bilim insanlarına göre nadir bulunan yıldızları incelemek için onların nasıl ortaya çıktığını incelememiz gerekebilir. Süpernova patlamaları, nadir yıldızların varoluşunu açıklamak için bize yardımcı olabilirler. Süpernovalar, zombi yıldızları gibi nadiren görülür ve yalnızca uzak galaksilerde görüldüklerinden gözlenmesi şu an için zordur. Galaksimizde bulunan patlamış yıldızları inceleyen bilim insanları, süpernovaların patlama anından sonra birçok kalıntı bıraktığını ve bu kalıntılardan bir çıkarım yapabileceklerini söylüyorlar.