SuperMassive Blaze Twitch Bit olayları ile ilgili 2 oyuncusu ile yollarını ayırdı

Twitch Bit olayları hakkında takımlar adım atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bbl Esports organizasyon bünyesindeki esporculardan yayıncılara toplamda 10 isim ile yollarını ayırdığını duyurmasının ardından 4 Kasım Perşembe günü Supermassive Blaze takımı da bu olaylar çerçevesinde bir adım attı.

Bir kamuoyu açıklaması yayınlayan takım, attığı adımları taraftarları ve espor topluluğu ile paylaştı. Açıklamada belirtilene göre takım Twitch Bit olayları kapsamında takım bünyesindeki oyuncular ve personellerin belgeleri incelendi.

Türk esporuna katkı sağlamak için var güçleri ile çalıştıklarını söyleyen takım, bu olaylar kapsamında adı geçen 2 oyuncusu ile sözleşmelerini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu.

SuperMassive Blaze yollarını ayırdığı oyuncuların ismini açıklamama nedenini ise şöyle belirtti: "Konunun halen yargıya taşınıp taşınmadığı bilinmemekte ve durum özelinde hukuken bir karar verilmediği görülmektedir. Bu sebeple söz konusu oyuncuların isimlerini bu duyuruda paylaşmamanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz."

Takım tarafından yapılan açıklamada ayrıca "Umarız zarar gören tüm kişilerin mağduriyetleri giderilir ve suçlu olanlar varsa adalet yerini bulur." sözlerine de yer verildi.

Playerbros - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet